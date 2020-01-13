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11:08, 13 января 2020 205

Митрополит Марк посетил рождественский концерт в агротехнологическом университете

Митрополит Марк посетил рождественский концерт в агротехнологическом университете

В пятницу, 10 января, митрополит Марк посетил рождественский концерт в агротехнологическом университете.

Вначале Марк пообщался с ректором вуза Николаем Бышовым. Затем на сцене вуза прошел посвященный празднованию Рождества Христова праздничный концерт «И вновь рождается Любовь», организованный Рязанским храмом Сретения Господня при поддержке Рязанской Епархии и агротехнологического университета.

«Миллионы православных отмечают добрый и светлый праздник Рождества, и взрослые, и дети ждут его с нетерпением. Желаю вам не только в эти дни, но постоянно помнить о Боге, его милосердии к людям, учиться исполнять его заповеди и воспитывать детей в православии», — сообщил митрополит.

Основными участниками мероприятия стали дети — учащиеся воскресной школы и представители молодежного общества при храме Сретения Господня, а также воспитанники других детских и молодежных коллективов города.

Также воспитанники воскресной школы поздравили всех в рождественских стихах, а артисты театральной студии показали пьесу «Дары Артабана».

Закончился праздник финальной песней и вручением рождественских подарков.


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