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В пятницу, 10 января, митрополит Марк посетил рождественский концерт в агротехнологическом университете.
Вначале Марк пообщался с ректором вуза Николаем Бышовым. Затем на сцене вуза прошел посвященный празднованию Рождества Христова праздничный концерт «И вновь рождается Любовь», организованный Рязанским храмом Сретения Господня при поддержке Рязанской Епархии и агротехнологического университета.
«Миллионы православных отмечают добрый и светлый праздник Рождества, и взрослые, и дети ждут его с нетерпением. Желаю вам не только в эти дни, но постоянно помнить о Боге, его милосердии к людям, учиться исполнять его заповеди и воспитывать детей в православии», — сообщил митрополит.
Основными участниками мероприятия стали дети — учащиеся воскресной школы и представители молодежного общества при храме Сретения Господня, а также воспитанники других детских и молодежных коллективов города.
Также воспитанники воскресной школы поздравили всех в рождественских стихах, а артисты театральной студии показали пьесу «Дары Артабана».
Закончился праздник финальной песней и вручением рождественских подарков.
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