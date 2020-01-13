Медведев поручил выделить до 22 миллионов на закупку иностранных лекарств для больных детей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 млн рублей на закупку иностранных лекарств для тяжело больных детей. Об этом пишет
«Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как фризиум, клобазам и некоторые другие», — сказал Медведев.
Он напомнил, подобные меры принимались в 2019 году, «чтобы помочь больным детям, которым нужны такие лекарственные средства, а такие психотропные средства у нас не выпускаются».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец снял видео со дна Борковского карьера
|
cледующая новость →Футболистка «Рязани-ВДВ» вышла замуж и приостановила карьеру в 21 год
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.