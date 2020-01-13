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17:44, 13 января 2020 70
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Любимов рассказал о своем журналистском опыте

Любимов рассказал о своем журналистском опыте

В понедельник, 13 января, губернатор Николай Любимов на вручении премии «Хрустальный журавль» рассказал о своем журналистском опыте.

По словам главы региона, он впервые напечатался в газете, когда учился в школе.

«В 8 классе написал заметку для местной газеты», — сказал Любимов.

Также он отметил, что волновался перед своим первым интервью и учился спокойно реагировать на критику.

Напомним, в этом году рязанским журналистам вручили профессиональные премии в 18 профессиональных и 12 специальных номинациях.


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