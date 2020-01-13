Любимов рассказал о своем журналистском опыте

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В понедельник, 13 января, губернатор Николай Любимов на вручении премии «Хрустальный журавль» рассказал о своем журналистском опыте.
По словам главы региона, он впервые напечатался в газете, когда учился в школе.
«В 8 классе написал заметку для местной газеты», — сказал Любимов.
Также он отметил, что волновался перед своим первым интервью и учился спокойно реагировать на критику.
Напомним, в этом году рязанским журналистам
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