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10:58, 13 января 2020 297
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И.о. главврача поликлиники №2 назначили Марину Панину

И.о. главврача поликлиники №2 назначили Марину Панину

И.о. главврача поликлиники №2 назначили Марину Панину. Об этом сообщил сайт медучреждения.

Ранее поликлинику возглавлял Олег Нагибин. Он назвал причины увольнения.

«Я считаю, что для любого руководителя десять лет работы на одном месте — это профессиональный предел, после которого начинается деградация и управленца, и самого учреждения. Важно и необходимо найти в себе силы, чтобы покинуть удобное „насиженное“ место, или, как сейчас принято говорить, „зону комфорта“, и двигаться дальше», — сказал Нагибин, отметив, что за его уходом не стоит «административных или политических интриг».

В сообщении также отметили, что увольнение связано с переходом Нагибина на руководящую должность в федеральном проекте.

Напомним, он возглавлял поликлинику с 2008 года.

Фото с сайта поликлиники №2


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