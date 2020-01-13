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И.о. главврача поликлиники №2 назначили Марину Панину. Об этом сообщил
Ранее поликлинику возглавлял Олег Нагибин. Он назвал причины увольнения.
«Я считаю, что для любого руководителя десять лет работы на одном месте — это профессиональный предел, после которого начинается деградация и управленца, и самого учреждения. Важно и необходимо найти в себе силы, чтобы покинуть удобное „насиженное“ место, или, как сейчас принято говорить, „зону комфорта“, и двигаться дальше», — сказал Нагибин, отметив, что за его уходом не стоит «административных или политических интриг».
В сообщении также отметили, что увольнение связано с переходом Нагибина на руководящую должность в федеральном проекте.
Напомним, он
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