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12:27, 13 января 2020 251
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Двое пострадавших в ДТП в Шацком районе находятся в крайне тяжелом состоянии — минздрав

Двое пострадавших в ДТП в Шацком районе находятся в крайне тяжелом состоянии — минздрав

Все пострадавшие в ДТП, произошедшем в Шацком районе, находятся в отделениях реанимации. Об этом региональному минздраву сообщил руководитель трамцентра 1-го уровня ОКБ Андрей Карпунин.

Двое пострадавших получили тяжелые черепно-мозговые травмы и скелетные повреждения, их состояние расценивается как крайне тяжелое.

Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

«Прогнозы строить рано. Два пациента находятся в относительно стабильном состоянии, будем надеяться на благоприятный исход. Относительно пациентов с черепно-мозговыми травмами прогнозы пока давать рано», — сообщил специалист.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 12 января, в 1:45 на 386-ом километре автодороги М-5 «Урал».

В аварии погибли два пассажира Lada Largus и один пассажир Нуundаi Sоlаris. Травмы также получили водитель и четыре пассажира Lada, а также водитель и два пассажира иномарки.

Ранее появились фотографии смертельной аварии, список погибших и видео трагедии. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших. Среди пострадавших оказалась 16-летняя школьница.


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