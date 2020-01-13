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Все пострадавшие в ДТП, произошедшем в Шацком районе, находятся в отделениях реанимации. Об этом
Двое пострадавших получили тяжелые черепно-мозговые травмы и скелетные повреждения, их состояние расценивается как крайне тяжелое.
Два пациента находятся в тяжелом состоянии.
«Прогнозы строить рано. Два пациента находятся в относительно стабильном состоянии, будем надеяться на благоприятный исход. Относительно пациентов с черепно-мозговыми травмами прогнозы пока давать рано», — сообщил специалист.
Напомним, ДТП
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