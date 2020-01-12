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11:13, 12 января 2020 101
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Во вторник шесть рязанских улиц останутся без света

Во вторник шесть рязанских улиц останутся без света

Во вторник, 14 января, шесть рязанских улиц останутся без света, сообщил сайт горадминистрации.

Его не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Хлебная, дома с №1 по №7;

  • улица Рязанская, дома с №1 по №39, №47, №51, №58, с/т «Строитель-6», с/т «Дружба»;

  • улица 1-й Рязанский проезд, дома №1а, №1, №3;

  • улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома № 4, с №5 по №15, № 45/3, дома №9а, №12, №14, №31, дачные участки №№141, 132, 134, 143, 138, 121, 122, 126, 129, 127, 131, 135, 136, 138, 49, 137;

  • улица 1-я Нагорная, дома с №1 по №44;

  • улица Нефтезаводская, дом №9.


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