Во вторник шесть рязанских улиц останутся без света

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Во вторник, 14 января, шесть рязанских улиц останутся без света, сообщил сайт горадминистрации.
Его не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
улица Хлебная, дома с №1 по №7;
улица Рязанская, дома с №1 по №39, №47, №51, №58, с/т «Строитель-6», с/т «Дружба»;
улица 1-й Рязанский проезд, дома №1а, №1, №3;
улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома № 4, с №5 по №15, № 45/3, дома №9а, №12, №14, №31, дачные участки №№141, 132, 134, 143, 138, 121, 122, 126, 129, 127, 131, 135, 136, 138, 49, 137;
улица 1-я Нагорная, дома с №1 по №44;
улица Нефтезаводская, дом №9.
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