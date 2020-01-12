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19:03, 12 января 2020 189
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В Японии на реакторе АЭС случилась внештатная ситуация

В Японии на реакторе АЭС случилась внештатная ситуация

В Японии на реакторе АЭС «Иката» случилась внештатная ситуация. Это не повливло на окружающую среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Во время извлечения топливных сборок на остановленном третьем блоке АЭС вместе с верхней частью, фиксирующей их в реакторе, случайно подняли одну из 48 регулирующих кассет.

Утечки радиации не зафиксировали.

Отмечается, что это был первый опыт извлечения смешанного топлива — плутония и урана.

Фото AP Photo / Koji Sasahara


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