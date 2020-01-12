В Японии на реакторе АЭС случилась внештатная ситуация

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В Японии на реакторе АЭС «Иката» случилась внештатная ситуация. Это не повливло на окружающую среду, сообщает
Во время извлечения топливных сборок на остановленном третьем блоке АЭС вместе с верхней частью, фиксирующей их в реакторе, случайно подняли одну из 48 регулирующих кассет.
Утечки радиации не зафиксировали.
Отмечается, что это был первый опыт извлечения смешанного топлива — плутония и урана.
Фото AP Photo / Koji Sasahara
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