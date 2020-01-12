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Фото: Издательство «Пресса»
В Рязанской области зажгли пятый Вечный огонь. Он появился в Шацке, сообщило издательство «
Митинг провели в пятницу, 10 января. Вечный огонь зажгли ветеран Великой Отечественной войны Павел Ольчев, главе администрации Шацкого района Александр Нечушкин и юнармец Шацкой средней школы Александр Бусарев.
«Обелиск, у подножья которого мы стоим, — гордость шатчан. Строили его наши деды, отцы и открыли в 1965 году, в честь 20-летия победы над фашистской Германией. Через 30 лет после этого здесь провели реконструкцию, построили часовню и открыли Огонь памяти», — рассказал глава администрации района.
Нечушкин пояснил, что Огонь памяти зажигали только в праздники. По его словам, это не устаивало шатчан. По результатам открытого электронного голосования 90% участников поддержали изменение статуса мемориального комплекса. Это решение поддержали местные депутаты.
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