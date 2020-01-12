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Фото: Рязанская епархия
В субботу, 11 января, в Рязани простились со старейшим священником епархии. Протоиерей Михаил Крестов, младший сын священномученика Петра Крестова,
Крестова отпевали в Никольском храме на улице Чкалова, где священник часто бывал. Протоиерея похоронили на Богородском кладбище Рязани рядом с супругой.
Михаил Крестов в молодости был офицером, позже работал главным инженером на одном из заводов. В возрасте 70 лет его рукоположили в сан иерея. С 1995 года по 2001 год он был настоятелем Иверского храма села Муратово, где, как отметили в епархии, фактически восстановил приход.
«Его стараниями и трудами неравнодушных мирян в 2000 году митрополит Симон совершил великое освящение Успенского храма в селе Мосолово, и в этом же храме отцу Михаилу был дано послушание быть настоятелем. В 2002 году батюшка был назначен почетным настоятелем Успенского храма», — рассказали в епархии.
Последние годы Михаил Крестов жил в Рязани.
Справка:
Отца Михаила Крестова Петра репрессировали, он погиб в лагере Вятлаг. В начале января на примерном месте захоронения священномученика Петра Крестова установили памятную доску и крест. Это сделали силами прихожан Никольского храма.
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