В понедельник в Рязанской области ожидается метель

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В понедельник, 13 января, в Рязанской области ожидается метель. Об этом
Днем возможен мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра усилятся до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2 градус.
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