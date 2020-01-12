RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На дне Оки нашли корабль, затонувший 100 лет назад, передает
Судно обнаружили в Калужской области участники экспедиции тульского регионального отделения Русского географического общества (РГО).
«Мы склоняемся к тому, что барка построена в конце XIX века. Подобные, ходившие по Оке, не сохранились, как правило, их разбирали для хозяйственных нужд, когда они отслужили свой срок», — отметил руководитель тульского отделения РГО Олег Золотарев.
Известно, что длина судна составляет 40 метров. Оно построено по образцу кораблей
«Мы в ближайшее время еще проведем подводные исследования. Часть судна занесена илом, нужно осмотреть целостность конструкции, мы не исключаем, что его можно вытащить из воды, обеспечить сохранность», — подчеркнул Золотарев.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Известная модель выпала из окна в Москве — СМИ
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.