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15:53, 12 января 2020 62
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В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

Фото: Pixabay.com

В кузбасском Шерегеше турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу. Мужчину пытались спасти медики, но он умер от кровопотери и шока, передает VSE42.ru.

Лыжник приехал из поселка Петровское Новосибирской области. Он катался по трассе на большой скорости и на склоне упал и наткнулся на лыжу.

Мужчину прооперировали в Таштагольской городской больнице. Несмотря на оказанную помощь, он умер.


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