В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В кузбасском Шерегеше турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу. Мужчину пытались спасти медики, но он умер от кровопотери и шока, передает
Лыжник приехал из поселка Петровское Новосибирской области. Он катался по трассе на большой скорости и на склоне упал и наткнулся на лыжу.
Мужчину прооперировали в Таштагольской городской больнице. Несмотря на оказанную помощь, он умер.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Центробанке рассказали о новой схеме пенсионных выплат
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?