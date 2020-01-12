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17:00, 12 января 2020 205
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Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев на следующей неделе

Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев на следующей неделе

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на следующую неделю. В будни, с 13 по 17 января, в регионе потеплеет.

Дневные температуры в течение всей недели будут колебаться от +1 до -1 градуса. По данным синоптиков, по ночам -2, -3 градуса.

Ожидаются осадки. Во все дни, кроме среды, в области возможны снег и дождь.


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