Рязанцев предупредили об усилении ветра

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Фото: Pixabay.com
Вечером в воскресенье, 12 января, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. В ближайшие часы в регионе ожидается усиление ветра. Местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду.
Сильный ветер сохранится до 11:00 13 января. Днем в понедельник также возможны мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.
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