Президент Абхазии ушел в отставку

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Фото: Ru.wikipedia.org
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Он подписал документ в воскресенье, 12 января, передает
Об отставке президента сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.
Ранее несколько сотен сторонников оппозиции собрались около резиденции президента с требованием его отставки.
Как уточнил Барциц, в Абхазию прибыл помощник Владимира Путина Владислав Сурков «для того, чтобы уладить ситуацию».
Напомним, в пятницу, 12 января, Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре. Позднее ЦИК республики назначил новые выборы на 22 марта.
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