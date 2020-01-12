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14:03, 12 января 2020 202
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Появилось видео светящейся 40-метровой рязанской елки из машин

Появилось видео светящейся 40-метровой рязанской елки из машин

Появилось видео светящейся 40-метровой рязанской елки из машин. Ролик выложили на YouTube.

Флешмоб прошел в автоспорткомплексе «Атрон» в Секиотове.

Напомним, ранее появилось информация, что участники этой акции попытаются сделать самую большую елку в Рязани. В понедельник, 30 декабря, участники собрали 40-метровую елку из машин.


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