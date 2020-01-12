Климатолог объяснили резкое потепление в России

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Фото: Pixabay.com
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал «
Киселев напомнил, что Россия находится в единственном поясе, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. По его словам, суша имеет другую теплоемкость.
Климатолог не исключил, что всплески холодной и теплой погоды в России будут более резкими. По его словам, предсказать, что будет происходить с климатом в 2020 году, практически невозможно.
В начале января правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года. В нем определяются экономические и социальные меры, в том числе для использования благоприятных возможностей, обусловленных изменениями экологической обстановки.
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