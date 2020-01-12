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Фото: Pixabay.com
Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолетах. По словам специалистов, при разгерметизации салона действие кислородных баллонов длится от 10 до 20 минут,
Отмечается, что скорость, с которой расходуется кислород, во многом зависит от того, как быстро дышат пассажиры.
Резервуары с кислородом хранятся в нижней части самолета. Если система давления воздуха в салоне выйдет из строя, используется химический кислород, хранящийся над сиденьями. Задача капитана в это время — спустить самолет до уровня, на котором можно получить доступ к воздуху, и посадить борт в ближайшем аэропорту.
Летный хирург военно-воздушных сил доктор Грегори Пиннелл уточнил, что в подобных ситуациях самолеты спускаются на необходимую высоту гораздо быстрее, чем кончится кислород.
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