Директора курского интерната заподозрили в хищении денег у детей

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Фото: Pixabay.com
Директора школы-интерната в Курской области заподозрили в хищении денег у воспитанников. Дети получают пенсии по инвалидности, передает
Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, директор снимала накопления со сберегательных книжек якобы для покупки детям необходимых вещей. Часть денег женщина оставляла себе.
Воспитанники интерната не знали, сколько денег лежит на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу. По предварительным данным, причиненный четверым детям ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
На директора завели дело по статье «Мошенничество». Женщина находится под подпиской о невыезде.
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