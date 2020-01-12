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16:39, 12 января 2020 163
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Директора курского интерната заподозрили в хищении денег у детей

Директора курского интерната заподозрили в хищении денег у детей

Фото: Pixabay.com

Директора школы-интерната в Курской области заподозрили в хищении денег у воспитанников. Дети получают пенсии по инвалидности, передает РИА Новости.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, директор снимала накопления со сберегательных книжек якобы для покупки детям необходимых вещей. Часть денег женщина оставляла себе.

Воспитанники интерната не знали, сколько денег лежит на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу. По предварительным данным, причиненный четверым детям ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

На директора завели дело по статье «Мошенничество». Женщина находится под подпиской о невыезде.


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