В Омске завели дело из-за издевательств над четырехлетним ребенком

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Фото: Pixabay.com
В Омске завели дело по статье 117 УК («Истязание») из-за издевательств над четырехлетним ребенком. У мальчика порваны уши, он весь в царапинах и синяках, сообщает местный 12 канал.
Заявление написали бабушка и отец мальчика. Сам ребенок живет с матерью и отчимом.
По данным телеканала, после лечения мальчик находится с отцом. Тот намерен лишить мать родительских прав.
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