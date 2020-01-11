В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -9 градусов

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Фото: Pixabay.com
В ночь на воскресенье, 12 января, в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области днем -6, -1 градус.
Ночью снег, местами гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман.
Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-восточный, 7-12 метров в секунду, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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