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14:52, 11 января 2020 142
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В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -9 градусов

В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -9 градусов

Фото: Pixabay.com

В ночь на воскресенье, 12 января, в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области днем -6, -1 градус.

Ночью снег, местами гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман.

Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, 7-12 метров в секунду, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду.


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