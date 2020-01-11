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Фото: Pixabay.com
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах. Детали нововведений «
По словам министра, в аттестатах об основном и среднем общем образовании за некоторые предметы вместо оценок будут ставить «зачтено». Это касается изобразительного искусства, музыки и физкультуры.
Васильева пояснила, что способ оценки выберут в школе. Она поделилась своим мнением, согласно которому «ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха неверно».
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