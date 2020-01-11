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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области. Также семь человек получили травмы, передает
Авария произошла на 400-м километре трассы «Крым». Водитель Mercedes-Benz, который перевозил семь пассажиров — граждан Украины, выехал на «встречку», где столкнулся с Renault Megane.
В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.
Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают полицейские.
Фото пресс-службы МЧС по Орловской области
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