Шиловец разобрал стену и украл у соседей пылесос

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Фото: Pixabay.com
Шиловец разобрал стену между квартирами и украл у соседей пылесос. Об этом
Преступление помогла раскрыть мать злоумышленника. Она приехала к нему в гости и заметила разобранную стену. Сын сказал ей, что проем образовался из-за ремонта, который устроили соседи. Пожилая женщина позвонила хозяйке квартиры, чтобы узнать, когда рабочие восстановят стену. Та была в отъезде и ничего о ремонте не знала.
Оперативники выяснили, что 21-летний злоумышленник решил разобрать стену, чтобы украсть у соседей сбережения или вещи. Как отметили в полиции, молодой человек не успел заделать проем, «увлекшись праздничным застольем».
На шиловца завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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