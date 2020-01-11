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17:57, 11 января 2020 191
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Из-за снега рязанских дорожников перевели на усиленный режим работы

Из-за снега рязанских дорожников перевели на усиленный режим работы

Из-за снега рязанских дорожников перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

«Уже сейчас работает порядка 90 спецмашин. Они проводят обработку противогололедными материалами. При ухудшении обстановки количество техники может быть увеличено до 154 единиц», — говорится в сообщении.

Региональный минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим и не создавать препятствий для работы техники.

Ранее мэрия Рязани отчиталась об уборке города. Рязанское МЧС выпустило два метеопредупреждения.


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