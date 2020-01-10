За порядком на новогодних праздниках в Рязани следили 33 казака

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Фото: Администрация Рязани
На новогодних мероприятиях за порядком в Рязани следили представители народной дружины. Об этом сообщил
В помощь органам внутренних дел привлекли представителей 116 человек из отрядов, входящих в отряд «Рязанский казачий рубеж». Из них за порядком следили 33 казака.
Всего с 7 декабря по 7 января в Рязани прошло 30 крупных праздников и торжеств, которые прошли на 15 площадках.
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