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За 2019 год аренда квартир в России в среднем выросла на 5-7%. Об этом свидетельствует исследование аналитиков портала «
Так, «однушки» подорожали в 65 городах из 70 и только в 5 подешевели. Больше всего цены повысились в Новокузнецке, Череповце, Астрахани. Подешевели съемные однокомнатные квартиры в Саратове, Сочи, Пензе.
«Двушки» значительнее подорожали в тех же местах, что и «однушки», однако в список вошли еще Владивосток и Архангельск.
На 22-25% «трешки» стали дороже в Архангельске, Омске, Сургуте, Махачкале, Воронеже. Ненамного ставки упали в Нижнем Новгороде, Брянске, Севастополе, Белгороде.
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Рязани выросла на 16,8%, до 12 681 рубля. Съемная «двушка» в областном центре в среднем обойдется в 16 972 рубля (+ 13,2%), а «трешка» — в 20 889 рублей (+ 4,9%).
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