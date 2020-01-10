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10:05, 10 января 2020 218
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За год в Рязани подорожала аренда квартир — исследование

За год в Рязани подорожала аренда квартир — исследование

За 2019 год аренда квартир в России в среднем выросла на 5-7%. Об этом свидетельствует исследование аналитиков портала «Мир квартир», которое они провели по 70 городам.

Так, «однушки» подорожали в 65 городах из 70 и только в 5 подешевели. Больше всего цены повысились в Новокузнецке, Череповце, Астрахани. Подешевели съемные однокомнатные квартиры в Саратове, Сочи, Пензе.

«Двушки» значительнее подорожали в тех же местах, что и «однушки», однако в список вошли еще Владивосток и Архангельск.

На 22-25% «трешки» стали дороже в Архангельске, Омске, Сургуте, Махачкале, Воронеже. Ненамного ставки упали в Нижнем Новгороде, Брянске, Севастополе, Белгороде.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Рязани выросла на 16,8%, до 12 681 рубля. Съемная «двушка» в областном центре в среднем обойдется в 16 972 рубля (+ 13,2%), а «трешка» — в 20 889 рублей (+ 4,9%).


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