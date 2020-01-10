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16:56, 10 января 2020 193
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За год рязанские приставы отправили на родину почти 150 иностранцев

За год рязанские приставы отправили на родину почти 150 иностранцев

За 2019 год рязанские судебные приставы выдворили из России 148 иностранцев. Это на семь человек больше, чем за прошлый год, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Отмечается, что более ста незаконных мигрантов — граждане Узбекистана. На родину также отправили представителей Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Туркмении, Армении, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Белоруссии, Турции, Вьетнама.

Самыми дальними перелетами стали направления Москва-Свазиленд и Москва-Нигерия.

«61 билет для иностранцев приобрели за государственный счет, 87 билетов нарушители оплачивали самостоятельно, что позволило сэкономить государственный бюджет более чем на 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.


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