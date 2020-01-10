За год рязанские приставы отправили на родину почти 150 иностранцев

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За 2019 год рязанские судебные приставы выдворили из России 148 иностранцев. Это на семь человек больше, чем за прошлый год, сообщила
Отмечается, что более ста незаконных мигрантов — граждане Узбекистана. На родину также отправили представителей Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Туркмении, Армении, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Белоруссии, Турции, Вьетнама.
Самыми дальними перелетами стали направления Москва-Свазиленд и Москва-Нигерия.
«61 билет для иностранцев приобрели за государственный счет, 87 билетов нарушители оплачивали самостоятельно, что позволило сэкономить государственный бюджет более чем на 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
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