Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:36, 10 января 2020 343
 0    0

Во вторник в Рязани массово отключат свет

Во вторник в Рязани массово отключат свет

Во вторник, 14 января, в Рязани массово отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электроэнергии не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Хлебная, дома с 1 по 7;
  • улица Рязанская, дома с 1 по 39, 47, 51, 58;
  • садовое товарищество «Строитель-6», садовое товарищество «Дружба»;
  • улица 1-й Рязанский проезд, дома 1а, 1, 3;
  • улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома 4, с 5 по 15, 45/3, 9а, 12, 14, 31, дачные участки №№141, 132, 134, 143, 138, 121, 122, 126, 129, 127, 131, 135, 136, 138, 49, 137;
  • улица 1-я Нагорная, дома с 1 по 44;
  • улица Нефтезаводская, дом 9.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 3 325
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 2 734
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 631
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
18:14, 28 декабря 2019 2 430
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
22:09, 1 января 2020 2 943
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум