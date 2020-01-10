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13:43, 10 января 2020 143
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Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение

Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение

Около полуночи с 10 на 11 января 2020 года рязанцы увидят полутеневое затмение Луны. Об этом сообщил сайт Московского планетария.

Полутеневое затмение Луны 10 января 2020 года начнется в 20:08 мск. Максимально Луна погрузится в полутень Земли около 22:10 мск, завершится затмение в 00:12 мск.

По словам специалистов, это будет «самое глубокое полутеневое затмение года». Следующее полутеневое затмение Луны ожидается 5 июня 2020 года.


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