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В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП, пишет
Авария произошла в четверг, 9 января, на улице Медведовского в Острогожске. 23-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с ехавшим впереди Mitsubishi Lancer. В этой аварии никто не пострадал. На место прибыл экипаж ДПС, который включил маяки и выставил знак аварийной остановки.
После этого при оформлении ДТП пешеходов, стоящих на дороге, сбил Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя.
В результате 44-летний хозяин Mitsubishi погиб на месте.
Кроме того, в аварии пострадали водитель ВАЗ-2110 и инспектор ГИБДД, которого доставили в больницу на скорой.
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