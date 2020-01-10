В сезон зимней охоты «Рязаньэнерго» предупредил о недопустимости повреждения ЛЭП

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» призывали охотников соблюдать меры осторожности вблизи энергообъектов, в частности, в период зимней охоты, который в Рязанской области продлится до конца февраля.

Как сообщили специалисты, недопустимо стрелять в изоляторы, информационные таблички и другие элементы воздушных линий электропередачи.

«Неосторожность охотников, а в некоторых случаях и умышленное повреждение деталей ВЛ из хулиганских побуждений могут стать причиной нарушения в электроснабжении целых населенных пунктов, социально значимых объектов: больниц, школ, детских садов», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что подобные действия влекут за собой угрозу жизни и здоровью как самих охотников, так и других сторонних лиц. Ситуация может усугубляться тем, что повредив энергообрудование, виновники нередко покидают место происшествия, никому не сообщив о случившемся. Тем самым они подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденной линии электропередачи.

Рязанцам напомнили, что за причинение ущерба электросетевому предприятию виновные лица несут уголовную ответственность по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет.

«Стоит отметить, что незаконное проникновение на территорию электроустановок, в том числе с целью хищения энергооборудования, также может привести к перебоям в электроснабжении потребителей и несчастным случаям со смертельным исходом», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Рязаньэнерго» призывали всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115, в ближайший район электрических сетей (РЭС) или в правоохранительные органы.