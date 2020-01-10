В рязанском кардиодиспансере открыли кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью

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В рязанском кардиодиспансере открыли кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Об этом сообщили в региональном
«Целесообразность создания кабинета обусловлена тем, что, как правило, все сердечные патологии переходят в хроническую сердечную недостаточность. В зоне риска люди с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца», — отметил главврач Александр Данилов.
В кабинете кардиологи смогут своевременно определить проблему, скорректировать в случае необходимости лечение, причем не только сердца, но и печени, почек легких.
Кроме того, врачи составят регистр пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
В кабинете ХСН, который работает амбулаторно, планируется обучать больных. Они будут получать информацию об особенностях заболевания, режиме, диете, допустимых физических нагрузках, рекомендациях врача, учиться выполнять их в домашних условиях.
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