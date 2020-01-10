В Рязани ищут очевидцев июньского ДТП с пострадавшими водителями

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани ищут очевидцев аварии, которая произшла 27 июня около 6:00 в Рязани на Солотчинском шоссе рядом с домом № 1. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
42-летняя рязанка за рулем Toyota Corolla столкнулась с ВАЗ-2112, под управлением 52-летнего жителя областного центра. В результате ДТП оба водителя госпитализированы в медицинское учреждение.
Всех, кто владеет информацией об аварии, попросили обращаться по телефону 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.
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