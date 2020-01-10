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14:30, 10 января 2020 166
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В Рязани ищут очевидцев июньского ДТП с пострадавшими водителями

В Рязани ищут очевидцев июньского ДТП с пострадавшими водителями

Фото: Ru.wikipedia.org

В Рязани ищут очевидцев аварии, которая произшла 27 июня около 6:00 в Рязани на Солотчинском шоссе рядом с домом № 1. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

42-летняя рязанка за рулем Toyota Corolla столкнулась с ВАЗ-2112, под управлением 52-летнего жителя областного центра. В результате ДТП оба водителя госпитализированы в медицинское учреждение.

Всех, кто владеет информацией об аварии, попросили обращаться по телефону 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.


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