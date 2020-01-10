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10:42, 10 января 2020 93
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В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и выходные, 10-12 января, водителей Рязанской области проверят на трезвость. О проведении рейдов сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы будут останавливать большинство транспортных средств и оценивать состояние каждого водителя.

Рязанцам напомнили, что за «пьяную» езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, за повторное управление в состоянии опьянения грозит не административное, а уголовное наказание.

Жителей области призвали сообщать о нарушениях ПДД и пьяных водителях по телефонам: (4912) 29-74-54 или 02 (102/112 — с мобильных операторов), а также размещать материалы на сайте Госавтоинспекциив разделе «Прием обращений».


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