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В новогодние праздники рязанцы чаще вызывали скорую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
В обычные дни городская клиническая станция скорой помощи принимает 500-550 звонков. В праздники ежедневный рост числа вызовов составил 10% — 600-700.
В ведомстве отметили, что тематика вызовов была обычной: повышение температуры, гипертоническая болезнь, боли в сердце, кишечные расстройства, травмы и ДТП.
Напомним, ранее региональный минздрав
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