В мурманской больнице студенты без опыта ампутировали пациенту ногу по указанию хирурга

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Хирург Ковдорской больницы в Мурманской области поручил студентам без опыта оперировать пациента, которому требовалась ампутация ноги. Об этом сообщил
По данным следствия, подозреваемый в операции участия не принимал. Он лишь давал устные указания студентам, не контролируя их действия. Кроме того, медик неоднократно уходил из кабинета, а также внес в документы ложные сведения о самостоятельном проведении хирургического вмешательства.
Продолжительность операции составила примерно семь часов. Все это время пациент находился под общим наркозом.
По информации следкома, своими действиями медработник умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК. Хирургу грозит до двух лет лишения свободы.
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