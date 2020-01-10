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15:20, 10 января 2020 227
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В мурманской больнице студенты без опыта ампутировали пациенту ногу по указанию хирурга

В мурманской больнице студенты без опыта ампутировали пациенту ногу по указанию хирурга

Хирург Ковдорской больницы в Мурманской области поручил студентам без опыта оперировать пациента, которому требовалась ампутация ноги. Об этом сообщил сайт Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый в операции участия не принимал. Он лишь давал устные указания студентам, не контролируя их действия. Кроме того, медик неоднократно уходил из кабинета, а также внес в документы ложные сведения о самостоятельном проведении хирургического вмешательства.

Продолжительность операции составила примерно семь часов. Все это время пациент находился под общим наркозом.

По информации следкома, своими действиями медработник умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК. Хирургу грозит до двух лет лишения свободы.


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