В четверг с рязанских улиц вывезли более 650 кубометров снега

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В четверг, 9 января, и в ночь на пятницу, 10 января, с рязанских улиц вывезли 650 кубометров снега. Об этом сообщила
Для посыпки дорог, тротуаров и остановок использовали 270 кубометров пескосоляной смеси, для обработки от наледи применили реагент.
Аварийные выбоины заделали на улицах Кальной, Шереметьевской, Новоселов, Семена Середы, Типанова, Нахимова.
Кроме того, у домов № 10 и 10-а по улице Предзаводской повалили аварийные деревья. Всего с городских улиц на переработку вывезли более 16 кубометров древесных отходов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В ДТП около «Нити» пострадал ребенок
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?