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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В 2020 году отремонтируют 14 рязанских дворов. Список опубликовали на сайте правительства.
В текущем году благоустроить намерены дворы, расположенные по адресам:
Во дворах проведут минимальных перечень работ: установят освещение, отремонтируют проезды и установят урны и лавочки.
За дополнительное софинансирование около домов могут оборудовать детские, спортивные и площадки под мусор и для выгула собак, парковку, высадить деревья, установить ограждения, малые архитектурные формы.
В пресс-службе мэрии отметили, что список находится на утверждении в министерстве ТЭК и ЖКХ.
Напомним, в прошлом году на ремонт 17 дворов
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