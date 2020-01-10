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11:09, 10 января 2020 330
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В 2020 году отремонтируют 14 рязанских дворов

В 2020 году отремонтируют 14 рязанских дворов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В 2020 году отремонтируют 14 рязанских дворов. Список опубликовали на сайте правительства.

В текущем году благоустроить намерены дворы, расположенные по адресам:

  • Куйбышевское шоссе, 14/1;
  • Михайловское шоссе, 82 корпус 1;
  • Первомайский проспект, 64 корпус 2;
  • улица Бирюзова, 31 корпус 1;
  • улица Быстрецкая, 17;
  • улица Великанова, 8;
  • улица Великанова, 8 корпус 1;
  • улица Гагарина, 48;
  • улица Зубковой, 28 корпус 1;
  • улица Предзаводская, 8;
  • улица Станкозаводская, 21 корпус 1;
  • улица Татарская, 33;
  • улица Татарская, 56-а;
  • улица Фурманова, 66 и 68.

Во дворах проведут минимальных перечень работ: установят освещение, отремонтируют проезды и установят урны и лавочки.

За дополнительное софинансирование около домов могут оборудовать детские, спортивные и площадки под мусор и для выгула собак, парковку, высадить деревья, установить ограждения, малые архитектурные формы.

В пресс-службе мэрии отметили, что список находится на утверждении в министерстве ТЭК и ЖКХ.

Напомним, в прошлом году на ремонт 17 дворов потратили 124 миллиона.


© RZN.info

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