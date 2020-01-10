Тамбовский онкодиспансер получил оборудование за 245 миллионов

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В 2019 году тамбовский онкодиспансер получил новое оборудование на общую сумму 244,6 млн рублей. Его установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщила пресс-служба местной администрации.
Известно, что поставка состояла из 46 единиц оборудования, которое уже запустили в работу. Оно позволило внедрить новые методы лечения новообразований.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.