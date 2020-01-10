В Рязанской области мужчина закрылся в доме с оружием и угрожал полицейским

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В селе Мокрицы Спасского района задержали мужичну с охотничьим ружьем. Об этом сообщила
В полицию поступило сообщение, что один из жителей села находится в частном доме с оружием в руках.
Пьяный 67-летний мужчина «вел себя агрессивно», угрожал применением ружья и не реагировал на требования полицейских.
Один из оперативников сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего мужчина бросил ружье в снег.
Злоумышленника задержали.
У мужчины изъяли незарегистрированное двуствольное ружье, в стволе которого находилась стреляная гильза. В его доме также нашли несколько стреляных гильз и следы от выстрелов.
Жителя села направили в лечебное заведение. Прокуратура позже признала использование табельного оружия полицейскими правомерным.
Проводится доследственная проверка.
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