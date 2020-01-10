Снег и гололед. Прогноз погоды в Рязани на субботу

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В субботу, 11 января, в Рязанской области ожидается снег (до 4,5 мм). Об этом сообщила
Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -4, +1.
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