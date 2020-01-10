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14:58, 10 января 2020 124
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Снег и гололед. Прогноз погоды в Рязани на субботу

Снег и гололед. Прогноз погоды в Рязани на субботу

В субботу, 11 января, в Рязанской области ожидается снег (до 4,5 мм). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -4, +1.


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