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8:35, 10 января 2020 145
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Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в России установилась теплая погода, так как не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум», пишут РИА Новости.

Он добавил, что теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств: обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на своем пути препятствий.

По словам Варакина, большая зона холода накрыла канадский Квебек, Гудзон и залив Баффоло.

Метеоролог также сообщил, что среднесуточная температура в ближайшие десять дней будет соответствовать климатическим показателям только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, на остальной территории России температура превысит норму на 4-12 градусов, наибольшие отклонения ждут Коми и Вологодскую область.

По прогнозам синоптиков, на температура 8-10 градусов выше нормы будет наблюдаться на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала.


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