СБУ назвала ракетный удар и теракт приоритетными версиями авиакатастрофы в Тегеране

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Служба безопасности Украины назвала ракетную атаку и теракт приоритетными версиями крушения Boeing в Иране. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов в Telegram, передает «
Как отметил глава СБУ, версия о ракете вызывает больше всего внимания.
«Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов», — сказал он, добавив, что речь идет, в частности, о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом.
Баканов призвал не делать поспешных выводов.
Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) среди приоритетных версий катастрофы называл поражение ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.
Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев,
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