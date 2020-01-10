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21:22, 10 января 2020 161
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СБУ назвала ракетный удар и теракт приоритетными версиями авиакатастрофы в Тегеране

СБУ назвала ракетный удар и теракт приоритетными версиями авиакатастрофы в Тегеране

Служба безопасности Украины назвала ракетную атаку и теракт приоритетными версиями крушения Boeing в Иране. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов в Telegram, передает «Дождь».

Как отметил глава СБУ, версия о ракете вызывает больше всего внимания.

«Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов», — сказал он, добавив, что речь идет, в частности, о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом.

Баканов призвал не делать поспешных выводов.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) среди приоритетных версий катастрофы называл поражение ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.

Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

Позже появилось видео крушения. СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX.


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