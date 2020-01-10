Сбежавшему заключенному рязанской колонии вынесли приговор

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Жителю Захаровского района, который в мае 2018 года сбежал из колонии-поселения №2, вынесли приговор. Об этом пишет издательство «
Известно, что с 2014 года мужчина отбывал наказание за хранение крупной партии наркотиков и кражу в колонии строгого режима Псковской области. В 2017 году его перевели в Рязань.
19 мая 2018 года заключенный находился на сельхозработах в Троицком. Он поговорил по телефону с женой, которая пожаловалась на серьезные материальные проблемы, и решил сбежать.
Кроме того, известно, что мужчина был пьян — выпил самогон, купленный у неизвестного продавца.
21 мая злоумышленника задержали на остановке в Рязани. Он признал свою вину и раскаялся.
Суд приговорил беглеца к 1 году и 9 месяцам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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