С карты рязанской пенсионерки пропали почти полмиллиона рублей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С карты 59-летней рязанской пенсионерки украли 480 тысяч рублей. Об этом сообщила
Женщине позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается перевести деньги с ее счета.
Мошенник попросил передать ему данные банковской карты, чтобы, якобы, «обезопасить сбережения».
Рязанка перевела деньги на указанный счет.
Через некоторое время женщина проверила его и обнаружила, что денег нет.
Оказалось, что пострадавшая перевела 480 рублей на счет, который контролировал злоумышленник и он его обнулил.
Полиция ищет злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит срок до шести лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Мармакс» рассказал о важном преимуществе жилого комплекса «Наследие Современности»
|
cледующая новость →Сбежавшему заключенному рязанской колонии вынесли приговор
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.