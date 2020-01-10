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12:43, 10 января 2020 113
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С карты рязанской пенсионерки пропали почти полмиллиона рублей

С карты рязанской пенсионерки пропали почти полмиллиона рублей

С карты 59-летней рязанской пенсионерки украли 480 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщине позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается перевести деньги с ее счета.

Мошенник попросил передать ему данные банковской карты, чтобы, якобы, «обезопасить сбережения».

Рязанка перевела деньги на указанный счет.

Через некоторое время женщина проверила его и обнаружила, что денег нет.

Оказалось, что пострадавшая перевела 480 рублей на счет, который контролировал злоумышленник и он его обнулил.

Полиция ищет злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит срок до шести лет.


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