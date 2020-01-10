В Рязани перенесли фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей»

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Рязанский фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» перенесли из-за погодных условий на 25 января. Об этом сообщил
Отмечается, что на соревнования уже зарегистрировались 24 команды.
К участию пригласили детей до шести лет, а также родителей, которые не имеют противопоказаний к занятиям спортом.
«Состав команды — три человека. Каждый участник должен быть экипирован клюшкой, коньками и шлемом. При их отсутствии на время матча игрокам будет выдана необходимая экипировка. Вратарская экипировка запрещена: в играх используется облегченная шайба. Каждый игрок должен иметь при себе удостоверение личности (паспорт, ученический билет или свидетельство о рождении), а также допуск врача», — говорится в сообщении.
Программа фестиваля:
11:30 — 12:00 — сбор участников мероприятия; 12:00 — 12:15 — открытие фестиваля; 12:15 — 15:00 — проведение игр; 15:00 — 15:15 — подведение итогов и награждение.
Заявки принимаются на почту:
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