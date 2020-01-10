Пробыл в тюрьмах 15 лет. Заключенный рязанской колонии освободился и совершил новое преступление

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Житель Краснодарского края освободился из рязанской колонии и сразу же совершил новое преступление. 40-летний мужчина пробыл в тюрьмах более 15 лет за кражи и незаконный оборот наркотиков, сообщила
Возвращаясь домой, рецидивист остановился у знакомых в Ряжске, где отметил новогодние праздники. В это время одна из местных жительниц заявила в полицию о краже со взломом — пока она была в гостях, из ее дома вынесли ТВ-приставку.
Оперативники выяснили, что к преступлению причастен освободившийся заключенный.
«Как оказалось, силы воли, чтобы спокойно вернуться домой, у него не хватило, а криминального опыта, чтобы незаметно совершить кражу со взломом, было предостаточно», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК, подозреваемого взяли под стражу.
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