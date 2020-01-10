Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 10 января 2020 176
 0    0

Пробыл в тюрьмах 15 лет. Заключенный рязанской колонии освободился и совершил новое преступление

Пробыл в тюрьмах 15 лет. Заключенный рязанской колонии освободился и совершил новое преступление

Житель Краснодарского края освободился из рязанской колонии и сразу же совершил новое преступление. 40-летний мужчина пробыл в тюрьмах более 15 лет за кражи и незаконный оборот наркотиков, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Возвращаясь домой, рецидивист остановился у знакомых в Ряжске, где отметил новогодние праздники. В это время одна из местных жительниц заявила в полицию о краже со взломом — пока она была в гостях, из ее дома вынесли ТВ-приставку.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен освободившийся заключенный.

«Как оказалось, силы воли, чтобы спокойно вернуться домой, у него не хватило, а криминального опыта, чтобы незаметно совершить кражу со взломом, было предостаточно», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК, подозреваемого взяли под стражу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 3 185
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 2 693
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
18:14, 28 декабря 2019 2 400
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
9:23, 6 января 2020 1 609
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 2 935
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум