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13:57, 10 января 2020 341
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По краске на одежде. Полиция нашла водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Касимовском районе

По краске на одежде. Полиция нашла водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Касимовском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция нашла водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Касимовском районе. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в 17:15 3 января в деревне Лазарево. По предварительной информации, 75-летняя женщина находилась на дороге, когда на нее наехала Niva. Автомобиль скрылся с места происшествия, а потерпевшая скончалась от полученных травм.

Водителя разыскали по осколкам синей краски, оставшейся на одежде погибшей. Следователи предположили, что скорее всего виновный ехал на отечественном автомобиле синего цвета. В поиска нарушителя задействовали все службы отдела полиции.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что не заметил пешехода из-за отсутствия фонарей, а после случившегося «испугался и уехал».


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