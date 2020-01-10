По краске на одежде. Полиция нашла водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Касимовском районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция нашла водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Касимовском районе. Об этом пишет ИД «
ДТП
Водителя разыскали по осколкам синей краски, оставшейся на одежде погибшей. Следователи предположили, что скорее всего виновный ехал на отечественном автомобиле синего цвета. В поиска нарушителя задействовали все службы отдела полиции.
Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что не заметил пешехода из-за отсутствия фонарей, а после случившегося «испугался и уехал».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Спасского района угрожал застрелить полицейских
|
cледующая новость →Тамбовский онкодиспансер получил оборудование за 245 миллионов
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?