Около цирка автобус сбил рязанца

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в четверг, 9 января, на улице Ленина в Рязани произошло ДТП с пешеходом. Об этом сообщила
Примерно в 19:06 на нерегулируемом пешеходном переходе около цирка 20-летний рязанец попал под колеса ПАЗа, за рулем которого был 31-летний мужчина.
В результате пешеход получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
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